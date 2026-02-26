Scream?7 tensione alla première | perché i pro-Palestina protestano per Melissa Barrera

Un gruppo di attivisti pro-Palestina ha movimentato la premiere losangelina del settimo capitolo del franchise horror invocando il boicottaggio del film. "Paramount ha una LISTA NERA di attori che criticano Israele", si leggeva in uno dei cartelli, mentre un latro invitava ad "annullare l'abbonamento a Paramount+". A guidare la protesta gruppi come Entertainment Labor for Palestine, CODEPINK LA, Musicians for Palestine e Jewish Voice for Peace-Los Angeles. Gli attivisti hanno, inoltre, espresso apertamente il loro sostegno all'ex star del franchise Melissa Barrera, assente dal settimo capitolo dopo essere stata licenziata dai produttori. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

