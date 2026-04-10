Milano il sogno del 1905 | l’anello ferroviario mai nato

Nel 1905, a Milano fu proposta un’idea ambiziosa per migliorare i collegamenti urbani: un anello ferroviario che avrebbe circondato la città, ma il progetto non fu mai realizzato. La proposta, inclusa nei piani di quegli anni, avrebbe potuto cambiare profondamente il modo in cui i cittadini si spostavano, ma alla fine rimase solo un disegno tra gli studi dell’epoca.

Un’ambiziosa visione infrastrutturale che avrebbe dovuto trasformare radicalmente la mobilità del capoluogo lombardo è rimasta confinata nei disegni tecnici di inizio Novecento. Il progetto elaborato dall’ingegnere Borioli nel 1905 prevedeva una rete capillare di dieci linee per un totale di oltre 100 chilometri, con l’obiettivo di risolvere le criticità del nodo ferroviario milanese attraverso un sistema integrato tra ferrovie sopraelevate e tratte sotterranee. L’architettura del sistema Borioli: un anello sopraelevato e radiale. La struttura ipotizzata nel 1905 non era una semplice estensione delle linee esistenti, ma un riassetto totale della logistica urbana. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, il sogno del 1905: l’anello ferroviario mai nato Palermo: 10 giorni di caos per l’Anello ferroviario, auto in rimozioneLe strade di Palermo si preparano a un cambiamento strutturale che impatterà direttamente sulla mobilità urbana. L’annuncio del Secondo Anello Verde: “Facciamo la storia con una cosa mai vista prima”Alla vigilia di Inter-Juventus, dal cuore del tifo organizzato arriva un messaggio chiaro e diretto a tutto il popolo nerazzurro. Temi più discussi: La Milan Ice Fiera Arena sarà pronta da ottobre a Fieramilano Rho. Il Presidente della FISG Andrea Gios: Si realizza un sogno; Yale, il sogno di Paola Pastena; Mostra su Giovanni Segantini a Parigi, il sogno diventa realtà - Mondo; Bob McAdoo, l’uomo dei sogni. Play off quinto posto: sfuma il sogno Europa, Cisterna Volley battuta da MilanoFinisce qui la stagione dei pontini che perdono (in quattro set) anche la seconda gara ed escono ai quarti di finale ... today.it Milano, torna il grande hockey. Così le Olimpiadi restituiscono alla città un palazzo del ghiaccioLe Olimpiadi di Milano Cortina lasciano in eredità la rinascita dell'hockey su ghiaccio in una città di grande tradizione. Ecco il progetto della Fondazione Fiera che darà una nuova casa del ghiaccio ... panorama.it Polemica infuocata a Milano: il centrosinistra chiederà alle autorità di polizia se è opportuno fermare il raduno della Lega sulla remigrazione. Accuse incrociate di fascismo. Intanto Forza Italia si dissocia dall'evento - facebook.com facebook Misteriosi poster apparsi a Londra e Milano uniscono calcio e musica. Il logo dell'Inter si intreccia con il riferimento ai Pink Floyd, evocati dall'acronimo PFFC (Pink Floyd Football Club), squadra fondata dalla band negli anni '70. Milano richiama le radici nerazz x.com