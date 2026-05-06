Anello ferroviario pochi fondi e l' allarme su Fiumicino | Patanè alla Camera incalza il Governo

L’assessore alla Mobilità ha partecipato a un’udienza presso la commissione Trasporti della Camera per esaminare il Documento Strategico Pluriennale della Mobilità Ferroviaria, preparato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Durante l’audizione, ha evidenziato come il piano riguardi l’anello ferroviario e il collegamento con l’aeroporto di Fiumicino, sottolineando la scarsità di risorse disponibili e la mancanza di soluzioni concrete per i problemi di Roma.

Un piano incompleto e senza soluzioni per i problemi di Roma. L’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, è intervenuto in audizione presso la commissione Trasporti della Camera per discutere del Documento Strategico Pluriennale della Mobilità Ferroviaria (DSMF) preparato dal Mit. Un testo che.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Scontro alla Camera sul decreto sicurezza, il governo al lavoro su un dl correttivo