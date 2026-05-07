Meglio non ascoltare i tifosi del Napoli su Conte speriamo che De Laurentiis sia più saggio
Recentemente, sui social e tra i tifosi sono circolate varie opinioni su un ex allenatore, con alcuni che ne hanno criticato le scelte e il carattere. La discussione si lega anche alle decisioni prese dalla dirigenza sportiva, che ha scelto di affidarsi a un nuovo tecnico. Nel frattempo, alcuni commentatori hanno paragonato la situazione a quella di un sistema di trasporto pubblico, dove i treni arrivano frequentemente ma ci sono aspetti culturali che attirano l’attenzione di tutto il mondo.
L’esaltazione dell’estetica sarriana sta toccando vette altissime nel dibattito. È come la metropolitana più bella del mondo che però passa ogni 10-15 minuti Ni Napoli 14032026 - campionato di calcio serie A Napoli-Lecce foto Nicola IanualeImage Sport nella foto: Antonio Conte È come la questione della metropolitana. I treni passano ogni 10-15 minuti però abbiamo le stazioni artistiche che ci invidia tutto il mondo. A Napoli l’esaltazione dell’estetica di una parte della città-tifoseria sta toccando vette altissime nel dibattito Conte sì Conte no. Il gusto del barocco ha sostituito il “Pappò caccia i soldi” di sarriana memoria quando si contestava per voler vincere.🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Notizie correlate
Speriamo che Conte non vada in Nazionale (con l’avallo di De Laurentiis)Da come ha parlato, potrebbe andarci; il Napoli resterebbe con uno tra Italiano, De Rossi o Farioli.
Gazzetta dello Sport: “Napoli, De Laurentiis rivela: Conte non vuole tifosi in ritiro. È gelo”Gazzetta dello Sport: “Napoli, De Laurentiis rivela: Conte non vuole tifosi in ritiro.
Panoramica sull’argomento
Argomenti più discussi: I migliori podcast italiani da recuperare subito; I migliori auricolari con filo per chi non vuole arrendersi alla moda del wireless; AIFA: ascoltare non basta più. Il confronto con i pazienti sia strumento utile alle decisioni pubbliche; Migliori cuffie bluetooth di Maggio 2026: ecco i nostri consigli.
«Nessun taglio ma una redistribuzione razionale delle risorse per agire meglio e più rapidamente»: così l'assessore alla Sanità Federico Riboldi - facebook.com facebook
#Inter su #Jones, #Cassano approva: "È meglio di #McTominay" x.com