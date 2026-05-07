Meglio non ascoltare i tifosi del Napoli su Conte speriamo che De Laurentiis sia più saggio

Recentemente, sui social e tra i tifosi sono circolate varie opinioni su un ex allenatore, con alcuni che ne hanno criticato le scelte e il carattere. La discussione si lega anche alle decisioni prese dalla dirigenza sportiva, che ha scelto di affidarsi a un nuovo tecnico. Nel frattempo, alcuni commentatori hanno paragonato la situazione a quella di un sistema di trasporto pubblico, dove i treni arrivano frequentemente ma ci sono aspetti culturali che attirano l’attenzione di tutto il mondo.

L’esaltazione dell’estetica sarriana sta toccando vette altissime nel dibattito. È come la metropolitana più bella del mondo che però passa ogni 10-15 minuti Ni Napoli 14032026 - campionato di calcio serie A Napoli-Lecce foto Nicola IanualeImage Sport nella foto: Antonio Conte È come la questione della metropolitana. I treni passano ogni 10-15 minuti però abbiamo le stazioni artistiche che ci invidia tutto il mondo. A Napoli l’esaltazione dell’estetica di una parte della città-tifoseria sta toccando vette altissime nel dibattito Conte sì Conte no. Il gusto del barocco ha sostituito il “Pappò caccia i soldi” di sarriana memoria quando si contestava per voler vincere.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Meglio non ascoltare i tifosi del Napoli su Conte, speriamo che De Laurentiis sia più saggio Notizie correlate Speriamo che Conte non vada in Nazionale (con l’avallo di De Laurentiis)Da come ha parlato, potrebbe andarci; il Napoli resterebbe con uno tra Italiano, De Rossi o Farioli. Gazzetta dello Sport: “Napoli, De Laurentiis rivela: Conte non vuole tifosi in ritiro. È gelo”Gazzetta dello Sport: “Napoli, De Laurentiis rivela: Conte non vuole tifosi in ritiro. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: I migliori podcast italiani da recuperare subito; I migliori auricolari con filo per chi non vuole arrendersi alla moda del wireless; AIFA: ascoltare non basta più. Il confronto con i pazienti sia strumento utile alle decisioni pubbliche; Migliori cuffie bluetooth di Maggio 2026: ecco i nostri consigli. «Nessun taglio ma una redistribuzione razionale delle risorse per agire meglio e più rapidamente»: così l'assessore alla Sanità Federico Riboldi - facebook.com facebook #Inter su #Jones, #Cassano approva: "È meglio di #McTominay" x.com