Il Napoli ha ottenuto una vittoria contro il Milan, conquistando così il secondo posto in classifica. La partita ha visto una prestazione convincente della squadra di casa, che ha superato gli avversari sul campo. Intanto, si discute sulle possibili decisioni riguardanti l’ingaggio di un allenatore noto nel panorama calcistico nazionale, con alcune voci che menzionano l’interesse di figure di spicco nel settore.

Da come ha parlato, potrebbe andarci; il Napoli resterebbe con uno tra Italiano, De Rossi o Farioli. Gli azzurri e il Milan avevano tanti assenti, tra cui chi pensa di fare come gli pare fregandosene. Ma è lo specchio del calcio di oggi. Mg Verona 28022026 - campionato di calcio serie A Hellas Verona-Napoli foto Matteo GribaudiImage Sport nella foto: Antonio Conte Cesare – Caro Guido vittoria del Napoli che batte il Milan e lo scavalca al secondo posto. Partita bloccata, poco spettacolare con poche occasioni che gli azzurri hanno vinto nel finale. Diciamo partita con due squadre in campo con tanti assenti rispetto alle formazioni ideali di partenza tra infortunati, fuori forma, flop del mercato, giocatori con il mal di pancia e chi pensa di fare come gli pare fregandosene della società, dell’allenatore e dei compagni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Speriamo che Conte non vada in Nazionale (con l’avallo di De Laurentiis)

Se proprio deve esserci un post-Conte a Napoli, allora De Laurentiis vada a prendere Abel FerreiraIn pratica gli unici trofei che non ha conquistato sono la Copa Sudamericana (che però non ha mai disputato…) e il Mondiale per Club (disputato due...

De Laurentiis, pur di non cedere Lobotka alla Juventus, preferisce che vada a scadenza nel 2027Stanislav Lobotka è finito nel mirino della Juventus, ma il patron azzurro non ha la minima intenzione di rinforzare una rivale.

Temi più discussi: Conte e l’inviato di Trump, un pranzo un po’ pesante; Schlein deve lasciare il passo a Conte? Neanche per idea, dice Galli della Loggia; Poteva finire male, ora difendiamo lo Scudetto. E se l'Inter...Italia? Il nome di Conte ci sta; Napoli-Milan, Conte: Scudetto? Non dobbiamo frenare, sperando nei passi falsi dell'Inter.

Speriamo che Conte non vada in Nazionale (con l’avallo di De Laurentiis)Il commento di Cesare Gridelli e Guido Trombetti su Napoli-Milan; gli azzurri di Conte hanno vinto 1-0 grazie al gol di Politano. ilnapolista.it

Conte: Complimenti ai ragazzi. Neres? Nulla di muscolare, speriamo non sia graveAntonio Conte non può che essere soddisfatto della vittoria per 2-0 ottenuta dal suo Napoli sul campo della Lazio, un successo che permette ai campioni d'Italia di tenere la scia del Milan ... sportmediaset.mediaset.it

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