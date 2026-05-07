Megan Gale torna protagonista degli spot telefonici | il volto iconico anni ’90 rinasce con Iliad

Megan Gale, volto noto degli anni ’90, torna a comparire in una campagna pubblicitaria dedicata alla telefonia. Dopo aver lasciato il mondo della pubblicità italiana, è stata scelta ancora una volta come protagonista per uno spot di Iliad. La modella e attrice riappare nel settore pubblicitario, questa volta per promuovere un’offerta di telefonia mobile. La campagna pubblicitaria è stata realizzata con la partecipazione dell’agenzia pubblicitaria dell’azienda.

Dopo aver segnato un’epoca nella pubblicità italiana, Megan Gale torna davanti alle telecamere per una nuova campagna dedicata al mondo della telefonia. L’ex volto simbolo di Omnitel, poi diventata Vodafone Italia, è stata scelta da Iliad per uno spot che punta sul valore della continuità e della fiducia, evocando un forte sentimento nostalgico. A 51 anni, la modella e attrice australiana riappare con il sorriso che aveva conquistato il pubblico tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila. La campagna, girata in Piazza Tommaseo a Milano, gioca sul concetto del “per sempre”. In una nota ufficiale, Iliad ha spiegato che il ritorno di Megan Gale rappresenta “l’occasione per riflettere sulla fiducia e sulle scelte che oggi siamo pronti a rimettere in discussione”.🔗 Leggi su 361magazine.com

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