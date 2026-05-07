Megan Gale torna negli spot telefonici dopo 20 anni e fa impazzire di nuovo tutta Italia

Dopo vent’anni, l’attrice e modella torna a comparire negli spot pubblicitari di un’azienda telefonica, attirando di nuovo l’attenzione del pubblico italiano. La sua partecipazione ha suscitato reazioni entusiaste e molti ricordi sono tornati alla mente di chi la segue da tempo. La sua presenza in televisione ha fatto parlare di sé sui social e sui media, riportando in primo piano il suo volto noto.

Alcuni sorrisi restano impressi nella memoria collettiva di un paese, e quello di Megan Gale è proprio uno di questi. Chi ha attraversato gli anni Novanta e i primi anni Duemila con un telefono cellulare in tasca non può dimenticare quel volto che, dagli schermi televisivi, ha accompagnato l’esplosione della telefonia mobile in Italia. Omnitel prima, Vodafone poi: la modella australiana è stata il simbolo di un’epoca in cui la pubblicità non si limitava a vendere servizi, ma costruiva immaginario, identità e desiderio. Oggi, nel 2026, Megan Gale ha deciso di tornare nuovamente sulla scena e non per nostalgia fine a sé stessa, ma come protagonista della nuova campagna di iliad, l’operatore francese che dal suo arrivo in Italia ha fatto della trasparenza e dei prezzi bloccati la propria bandiera.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Megan Gale torna negli spot telefonici dopo 20 anni e fa impazzire (di nuovo) tutta Italia Notizie correlate Megan Gale torna negli spot telefonici: dalla Vodafone anni 2000 a iliad: ‘Poche cose sono per sempre’Il volto iconico delle pubblicità Omnitel torna in tv: nostalgia e strategia dietro la nuova campagna C’è un ritorno che parla direttamente alla... Megan Gale torna in TV nello spot Iliad dopo più di 20 anni e cambia davvero tutto (VIDEO)A distanza di più di vent’anni dalle storiche campagne Omnitel/Vodafone che l’hanno resa un’icona della telefonia in Italia tra il 1999 e il 2006,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Megan Gale torna in tv: la modella e attrice australiana nuovo volto per un operatore telefonico; Dopo gli Anni 90, la modella Megan Gale protagonista dello spot iliad; VIDEO| Megan Gale torna in uno spot di un nuovo operatore telefonico: Ho deciso di cambiare; Torna anche Megan Gale ma cambia operatore. Aria di nostalgia nella telefonia. Dopo Omnitel negli Anni 90, la modella Megan Gale torna protagonista dello spot iliadLeggi su Sky TG24 l'articolo Dopo Omnitel negli Anni 90, la modella Megan Gale torna protagonista dello spot iliad ... tg24.sky.it Megan Gale torna in Italia per uno spot pubblicitario: oltre vent’anni fa la campagna Omnitel la rese un’iconaMegan Gale è di nuovo protagonista di uno spot pubblicitario legato al mondo della telefonia. La modella australiana nel 1999 è stata il volto della campagna Omnitel, diventando un’icona del piccolo s ... fanpage.it Megan Gale, il grande ritorno in un nuovo spot girato a Milano: «L’Italia è un sogno» - facebook.com facebook Megan Gale ritorna: il volto storico di Omnitel protagonista del nuovo spot iliad x.com