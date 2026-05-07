Mega traliccio abusivo e pericoloso I residenti vincono la battaglia

I residenti hanno ottenuto un risultato positivo riguardo a un grande traliccio installato senza autorizzazioni ufficiali. La struttura, considerata abusiva, non aveva ricevuto i permessi richiesti né documentazione di regolarità. La questione si è focalizzata sulla mancanza di certificazioni ufficiali relative alla postazione e alle autorizzazioni necessarie per l’installazione. La vicenda si è risolta con il riconoscimento dell’irregolarità della struttura.

Il mega traliccio era da ritenersi abusivo e pericoloso, perché non sono mai state fornite al comitato di condominio le carte di regolarità della postazione e dei permessi necessari. Dopo anni di lotta, lo stabile di viale Fulvio Testi 176 ha vinto il contenzioso contro l’azienda RF Com, che aveva firmato un contratto di affitto per l’installazione dell’antenna sul tetto del palazzo di Cinisello Balsamo. Secondo la sentenza del tribunale di Monza, quel contratto di locazione è da considerarsi risolto, non avendo l’operatore provveduto a consegnare la documentazione sulla regolarità e la sicurezza della struttura, come da obbligo derivante da espressa clausola risolutiva.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Mega traliccio abusivo e pericoloso". I residenti vincono la battaglia Notizie correlate Angiola prova a fermare i lavori del Ccr di via Patroni: "Altra beffa per i residenti dopo il traliccio-ripetitore"Il movimento Cambia esprime sdegno per la prosecuzione dei lavori del Centro Comunale di Raccolta di via Domenico Antonio Patroni, progetto ereditato... Milano: 250mila euro per la movida, i residenti vincono la causa? Cosa scoprirai Come influenzeranno i nuovi vigili la gestione della movida estiva? Perché le ordinanze di Sala servono più come scudo legale? Chi...