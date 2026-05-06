Angiola prova a fermare i lavori del Ccr di via Patroni | Altra beffa per i residenti dopo il traliccio-ripetitore

Nunzio Angiola ha tentato di bloccare i lavori del Centro Comunale di Raccolta in via Patroni, commentando che si tratta di un’ulteriore difficoltà per i residenti, già penalizzati dal traliccio-ripetitore. Il movimento Cambia ha espresso sdegno per la prosecuzione dell’intervento, che secondo loro è stato portato avanti dall’amministrazione attuale senza modifiche rispetto alla gestione precedente, nonostante le opposizioni. La questione riguarda la gestione e i lavori sul sito, rimasti invariati dopo il cambio di amministrazione.