Angiola prova a fermare i lavori del Ccr di via Patroni | Altra beffa per i residenti dopo il traliccio-ripetitore
Nunzio Angiola ha tentato di bloccare i lavori del Centro Comunale di Raccolta in via Patroni, commentando che si tratta di un’ulteriore difficoltà per i residenti, già penalizzati dal traliccio-ripetitore. Il movimento Cambia ha espresso sdegno per la prosecuzione dell’intervento, che secondo loro è stato portato avanti dall’amministrazione attuale senza modifiche rispetto alla gestione precedente, nonostante le opposizioni. La questione riguarda la gestione e i lavori sul sito, rimasti invariati dopo il cambio di amministrazione.
Il movimento Cambia esprime sdegno per la prosecuzione dei lavori del Centro Comunale di Raccolta di via Domenico Antonio Patroni, progetto ereditato dalla gestione commissariale che, rimarca Nunzio Angiola, l’amministrazione guidata da Maria Aida Episcopo ha spostato acriticamente, ignorando, a.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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