Medit Establishes Global Orthodontic Business Division Anchored by Strategic Acquisition of Progressive Orthodontics
Un'azienda leader nel settore della digitale odontoiatria ha annunciato la creazione di una nuova divisione dedicata all'ortodonzia a livello globale. Questa iniziativa nasce dalla recente acquisizione di un'azienda specializzata in tecnologie ortodontiche e dalla collaborazione con una delle principali piattaforme di formazione clinica nel settore. L'obiettivo è ampliare la presenza nel mercato dell'ortodonzia, integrando le tecnologie proprietarie con servizi di formazione professionale.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Global digital dentistry leader expands into orthodontics by combining proprietary technology with one of the world's leading clinical education platforms SEOUL, South Korea and ALISO VIEJO, Calif., May 7, 2026 PRNewswire — Medit Corp., a global leader in digital dentistry solutions, today announced the establishment of its Global Orthodontic Business Division and the acquisition of Progressive Orthodontics, a leading orthodontic education institution headquartered in Aliso Viejo, California, through its U.S. subsidiary, Medit USA Inc. This marks Medit's most significant strategic expansion into the orthodontic segment to date, integrating its digital scanning and software capabilities with a globally recognized clinical education platform.
