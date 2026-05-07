Medicina di precisione l' Irst di Meldola e i BioHub spingono l' Emilia Romagna verso il futuro della salute

L’Istituto di ricerca e cura a Meldola, noto come Irst, è coinvolto in un progetto che mira a sviluppare la medicina di precisione nella regione Emilia-Romagna. La collaborazione tra l’Irst e i BioHub rappresenta un passo importante nel settore biomedico locale. Questa iniziativa si inserisce in un contesto di innovazione che vede l’Emilia-Romagna puntare sulle nuove tecnologie e sulla ricerca avanzata nel campo della salute.

C'è anche l’eccellenza dell’Irst Irccs Dino Amadori di Meldola tra i protagonisti della nuova rivoluzione biomedica dell'Emilia-Romagna. L'Istituto romagnolo è infatti uno dei pilastri strategici dei BioHub, la rete di innovazione che ha recentemente presentato il suo primo bilancio in Regione.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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