L' Emilia-Romagna prima in Italia per il Fascicolo sanitario elettronico seconda per la medicina territoriale

L'Emilia-Romagna si distingue in Italia per il livello di adozione del Fascicolo sanitario elettronico, risultando prima nel paese. Inoltre, si posiziona al secondo posto per quanto riguarda la presenza di servizi di medicina territoriale. Questi dati sono stati comunicati dal sistema sanitario regionale e confrontati con le altre regioni italiane.

I dati della Fondazione Gimbe. La Regione prima per consultazioni e documenti disponibili sull'Fse, dietro solo alla Lombardia per numero di Case e Ospedali di Comunità L'Emilia-Romagna al vertice in Italia per l'utilizzo del Fascicolo sanitario elettronico e per la presenza di sanità territoriale. A certificarlo è l'ultimo monitoraggio sull'attuazione della Missione Salute del Pnrr, realizzato da Fondazione Gimbe che lo ha diffuso oggi. "Siamo molto orgogliosi di questi risultati, frutto di un lavoro che viene da lontano e che conferma la scelta felice di puntare sempre di più sulla medicina di territorio e sulle nuove tecnologie per avvicinare le cure e l'assistenza verso i cittadini- sottolinea l'assessore alle Politiche per la Salute, Massimo Fabi-. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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