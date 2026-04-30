La Rai invia un richiamo a Ranucci dopo le dichiarazioni su Nordio a Cartabianca | Stop alla tutela legale

La Rai ha inviato una lettera di richiamo a uno dei suoi giornalisti dopo le dichiarazioni fatte durante una trasmissione televisiva. L'episodio riguarda commenti sul ministro della Giustizia, pronunciati nell'ultima puntata di un programma in onda su Rete4. La decisione è arrivata in seguito alle affermazioni che sono state considerate in contrasto con le linee editoriali e le norme interne dell'azienda.

La Rai ha inviato a Sigfrido Ranucci una lettera di richiamo per le dichiarazioni sul ministro della Giustizia Carlo Nordio, contenute nell'ultima puntata di È sempre Cartabianca su Rete4. L'azienda gli contesta di aver diffuso una notizia non verificata, come da lui stesso ammesso. Stop anche alla tutela legale qualora il ministro dovesse agire le vie legali.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Sigfrido Ranucci su Massimo Giletti: “Mi attacca perché se parli di me fai ascolti. Rai asservita al Governo”Sigfrido Ranucci ha commentato gli attacchi che sta ricevendo nella stessa azienda in cui lavora da anni: "Noto una forte strumentalizzazione e... Grazia a Nicole Minetti, Augusta Montaruli contro Ranucci e Rai dopo l'attacco a Nordio: "Imbarazzante"Augusta Montaruli, deputata di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Commissione Vigilanza Rai, ha attaccato con toni decisi Sigfrido Ranucci. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Rai, da Arbore a Fiorello rivolta contro la vendita del Teatro delle Vittorie: È la nostra storia; Meloni e sdegno: furia contro Mediaset per le accuse a Nordio. Lo spettro del sabotaggio dei Berlusconi. La Rai richiama Ranucci; A Mediaset con Ranucci l’otto settembre della ragione; Che tempo che fa - Per assistere come pubblico (Rai Uno). La Rai invia un lettera di richiamo a RanucciAl conduttore, scrivono le agenzie, contestata la diffusione, su Rete 4, di notizie non verificate sul ministro Nordio e la grazia concessa a Nicole Minetti The post La Rai invia un lettera di richiam ... msn.com La Rai invia una lettera di richiamo a Sigfrido Ranucci per le dichiarazioni su NordioLa Rai ha inviato a Sigfrido Ranucci - a quanto apprende l'ANSA - una lettera di richiamo per le dichiarazioni rese dal giornalista nell'ultima puntata di È sempre Cartabianca, su Rete4, sul ministro ... ansa.it La Rai invia una lettera di richiamo a Sigfrido Ranucci per le dichiarazioni su Nordio nell'ultima puntata di È sempre Cartabianca #ANSA - facebook.com facebook