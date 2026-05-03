Ministro Nordio pronto ad azione legale contro Ranucci per dichiarazioni a ‘È sempre Cartabianca’?

Il ministro della Giustizia avrebbe deciso di intraprendere un’azione legale contro un giornalista in merito a dichiarazioni rilasciate durante una trasmissione televisiva. La notizia è stata riportata da un quotidiano, che specifica come il ministro abbia manifestato questa intenzione dopo quanto detto dal giornalista in diretta. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sui contenuti delle dichiarazioni né sulle tempistiche della possibile causa legale.

(Adnkronos) – Secondo quanto riportato da Il Foglio, il ministro della Giustizia Carlo Nordio sarebbe pronto a un'azione legale nei confronti di Sigfrido Ranucci per le sue dichiarazioni a 'È sempre Cartabianca', su Rete 4: stando a quanto scrive il quotidiano, che cita fonti del ministero, nell’istanza di risarcimento si farà riferimento al danno alla reputazione e all’immagine del Guardasigilli prodotto dalla diffusione di notizie non ancora verificate. Per questo, la Rai sarebbe indirizzata a non fornire alcuna tutela legale al conduttore di Report. Ospite di Bianca Berlinguer, Ranucci – che era stato invitato per...🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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La Rai invia un richiamo a Ranucci dopo le dichiarazioni su Nordio a Cartabianca: “Stop alla tutela legale”La Rai ha inviato a Sigfrido Ranucci una lettera di richiamo per le dichiarazioni sul ministro della Giustizia Carlo Nordio, contenute nell'ultima...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Nordio: Torniamo a dialogare, partendo da temi concreti; Nordio riapre il confronto con l’Anm tra depenalizzazione e riforme possibili; Caso Minetti, Rai: lettera di richiamo a Ranucci per parole in tv su Nordio; Nordio renda nota la proposta di grazia a Minetti e gli accertamenti fatti. Lettera aperta al ministro.

Scontro Nordio-Ranucci, il ministro pronto ad un'azione legale contro il conduttore di ReportL'ad Rai: Il Servizio Pubblico tutela un giornalismo fondato su fatti verificati, rigorosi. Non può tollerare che un'accusa a un ministro, o a qualsiasi cittadino, si basi su una fonte che si dichiar ... ilgiornale.it

Ranucci e Nordio, scintille in tv: Il ministro in Uruguay nel ranch di Cipriani e Minetti. Lui telefona in diretta: Follie inventateLe parole del conduttore di Report a È sempre Cartabianca, su Rete4. Il Guardasigilli chiama durante la trasmissione per smentire tutto: Penso anche alle vie legali perché c'è un limite a tutto, an ... today.it

Nordio fa causa a Ranucci. Pronta l’azione risarcitoria contro il conduttore di Report. Secondo quanto appreso dal Foglio da fonti qualificate del ministero della Giustizia, il ministro promuoverà un’azione risarcitoria in sede civile contro Ranucci per le dichiaraz x.com

Una lettera di richiamo e lo stop alla tutela legale: è la decisione presa nei confronti di Sigfrido Ranucci dopo alcune dichiarazioni sul ministro Nordio. La Rai contesta al giornalista di aver riportato una notizia non verificata durante una trasmissione tv, circosta - facebook.com facebook