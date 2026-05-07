‘Med in the Game’ calcio basket e volley per gli studenti Unife

È stato organizzato un torneo dedicato agli studenti di medicina dell’Università di Ferrara, coinvolgendo le discipline di calcio, basket e pallavolo. L’evento si svolge presso strutture sportive locali e coinvolge numerosi studenti provenienti da vari corsi di studio. La competizione mira a promuovere l’attività fisica tra i giovani iscritti, favorendo momenti di aggregazione e confronto tra i partecipanti.

‘Med in the Game’, il primo torneo di calcio, basket e pallavolo organizzato per gli studenti di medicina dell’ Università di Ferrara. Un appuntamento in programma nel week end. L’obiettivo è quello di coinvolgere più ragazzi possibili grazie alla varietà di discipline proposte per stare insieme e divertirsi in un contesto positivo e salutare. I dettagli sono stati presentati ieri nella residenza municipale. Presenti l’assessore comunale allo sport Francesco Carità, con presidente, vicepresidente e segretario Asd Fit Diego Righetto, Matteo Lorenzo Patron e Luca di Stefano, il presidente di Avis Alessandro Cattabriga e la portavoce dell’Associazione Giulia Odv Daniela Lisco.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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