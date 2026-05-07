' Med in the Game' | arriva il torneo di calcio basket e pallavolo per studenti di Medicina

Da sabato 8 a domenica 10, a Ferrara si terrà il torneo “Med in the Game”, riservato agli studenti di Medicina dell'università locale. La manifestazione prevede partite di calcio, basket e pallavolo, e si svolgerà in diverse strutture sportive della città. L’evento coinvolge diverse squadre composte da studenti, che si sfideranno in incontri che dureranno tre giorni.

Arriva a Ferrara ‘Med in the Game’, il primo torneo di calcio, basket e pallavolo organizzato per gli studenti di Medicina dell'Università di Ferrara, in programma da sabato 8 a domenica 10. L'obiettivo è quello di coinvolgere più giovani possibile grazie alla varietà di discipline proposte per.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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