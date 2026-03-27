Finale nazionale Green Game 2026 | protagonisti gli studenti casertani

Martedì 31 marzo si svolgerà al PalaTiziano di Roma la finale nazionale del Green Game 2026, giunta alla sua tredicesima edizione. Le classi provenienti dalle scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia si sfideranno per aggiudicarsi il titolo. Tra i finalisti ci sono anche studenti di Caserta, pronti a competere per la vittoria.

Oltre 3.000 ragazzi da tutta Italia pronti a sfidarsi sui temi della sostenibilità e del riciclo La tredicesima edizione del Green Game arriva alla sua fase conclusiva: martedì 31 marzo, al PalaTiziano di Roma, le migliori classi delle scuole secondarie di secondo grado italiane si contenderanno il titolo nazionale. Tra i protagonisti, le classi dell’I.I.S. “Ugo Foscolo” di Teano e della sede di Sparanise, che hanno superato brillantemente le eliminatorie regionali dimostrando competenze, spirito di squadra e conoscenza dei temi della sostenibilità, del riciclo e dell’economia circolare. Il Green Game, promosso dai Consorzi Nazionali Biorepack, Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea, unisce formazione e gamification per rendere l’educazione ambientale un’esperienza interattiva e coinvolgente. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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