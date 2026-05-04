Dodici ore di calcio a 5 senza sosta a Ferrara arriva il torneo di ' Indipendente'

A Ferrara, il prossimo 23 maggio, si terrà la quattordicesima edizione del torneo di calcio a 5 chiamato ‘Il 12esimo Indipendente’. L’evento si svolgerà presso la Cittadella Sport Village, dove si giocheranno dodici ore di partite senza pause. L’obiettivo è coinvolgere appassionati di sport e spettatori in un appuntamento dedicato all’attività fisica e all’intrattenimento.

Ferrara si prepara ad accogliere una nuova edizione de ‘Il 12esimo Indipendente’, il torneo di calcio a 5 che sabato 23 maggio trasformerà la Cittadella Sport Village in un punto di riferimento per attività fisica, intrattenimento e aggregazione sociale.Iscriviti al canale WhatsApp di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Calcio e solidarietà in scena a San Pietro Vernotico: arriva il torneo giovanile “Insieme per Jonas”SAN PIETRO VERNOTICO – Anche lo sport scende in campo per aiutare Jonas, il bambino di quasi 4 anni di San Pietro Vernotico, affetto da tetraparesi... Leggi anche: Basket serie B Nazionale: ore 18, al PalaRuggi arriva l’Adamant Ferrara di Sacco. Dalmonte: "Andrea Costa, prova di maturità» Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Torneo delle Regioni C5: sorteggiati gli accoppiamenti dei Quarti di Finale; Under 16 Serie A e B, ottavi di finale al via: il Pescara sfida la Fiorentina nell’andata; Corso Direzione e Management delle Società di Calcio, appuntamento per il Graduation Day per il 12 maggio 2026; Giovanili e femminile, il programma del weekend. Calcio Dodici squadre in gara al Raffi di Romagnano. Torneo Arena dei Leoni ai nastri di partenza. Domani le prime sfideScatta domani a Romagnano la quinta edizione del torneo di calcio a 11 denominato ’Arena dei leoni-Città di Massa’, ... msn.com Vergogna, dodici anni senza Mondiali di calcioGentile Direttore Di Vincenzo, e così, anche al prossimo mondiale, la nostra amata Nazionale non ci sarà. Dodici anni. Dodici, interminabili anni di assenza dal palcoscenico più grande, dal torneo che ... ilmattino.it How do you say "It's almost half past twelve" in Italian A)Sono almeno dodici e trenta B)Sono quasi le dodici e trenta C)Sono già le dodici e trenta - facebook.com facebook