A Palasport Villa Romiti la festa della pallavolo scolastica | 160 studenti in campo per il torneo delle scuole medie

In totale, 160 tra ragazze e ragazzi si sono sfidati in 40 match ad alta intensità, sotto gli occhi di una cornice di pubblico straordinaria Una domenica di sport, inclusione e pura energia quella vissuta domenica pomeriggio al Palasport Villa Romiti. Il tempio dello sport forlivese ha infatti ospitato le fasi finali del torneo dedicato alle classi prime delle scuole secondarie di primo grado, coronando un percorso che ha saputo unire i banchi di scuola al parquet di gioco. Il progetto, nato dalla solida sinergia tra la Volley Forlì (settore maschile) e la Libertas Volley Forlì (settore femminile) e patrocinato dal Comune di Forlì, ha visto la partecipazione di 6 istituti comprensivi della città: Sforza, Palmezzano, Romiti, Croce, Orceoli e Zangheri. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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