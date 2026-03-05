Ringo Starr annuncia ufficialmente il suo nuovo album

Ringo Starr, musicista britannico famoso per il suo ruolo in una band storica, ha comunicato ufficialmente l’uscita di un nuovo album. Il progetto discografico include diverse collaborazioni e presenta sonorità che richiamano il country americano. La notizia è stata resa nota tramite un annuncio pubblico. L’album rappresenta un passo importante nella sua carriera musicale con un sound inedito.

L’iconico musicista britannico annuncia il lancio di un progetto discografico inedito ricco di collaborazioni prestigiose e sonorità che arrivano direttamente dal cuore del country americano C’è un momento, nella traiettoria di un artista, in cui il passato smette di essere nostalgia e diventa strada da percorrere ancora. È da questo punto esatto che Ringo Starr riparte annunciando Long Long Road, il nuovo album in uscita il 24 aprile, anticipato dal singolo It’s Been Too Long, già accolto come una dichiarazione d’intenti. Il brano apripista, impreziosito dalle voci di Molly Tuttle e Sarah Jarosz, intreccia armonie morbide e un respiro country che profuma di Nashville, segnando la seconda, felice intesa con T Bone Burnett dopo Look Up. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

