Ringo Starr rivela l’abitudine che i Beatles non hanno mai abbandonato nemmeno da superstar

Ringo Starr ha raccontato un aneddoto dei suoi anni con i Beatles che dimostra come anche le star di successo mantengano abitudini semplici e quotidiane. Durante un’intervista, il musicista ha condiviso un episodio che risale ai tempi della band, evidenziando un comportamento che non ha mai abbandonato, nemmeno dopo aver raggiunto il massimo della popolarità. La dichiarazione ha attirato l’attenzione di molti appassionati e media.

Le più grandi star sono anche le più umili? L’adagio popolare non è così sbagliato e lo dimostra la recente intervista rilasciata da Ringo Starr che ha condiviso un ricordo sorprendente dei suoi giorni con i Beatles. Durante un’apparizione al Jimmy Kimmel Show, il leggendario batterista ha raccontato che i quattro membri del gruppo continuarono a condividere le camere d’albergo anche quando divennero la band più famosa del pianeta. Quando Jimmy Kimmel ha chiesto conferma sul fatto che i Beatles fossero compagni di stanza durante le tournée, Starr ha spiegato con semplicità: “ Eravamo sempre in quattro divisi in due stanze. Quindi io sono stato compagno di stanza di tutti.🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Ringo Starr rivela l’abitudine che i Beatles non hanno mai abbandonato nemmeno da superstar Ringo Starr | Still Listening to The Beatles Music Now #thebeatles #ringostarr Notizie correlate Leggi anche: Ringo Starr: “Non mi ritiro, ma voglio andarci piano. Il biopic sui Beatles? Stava diventando un fantasy” Barry Keoghan sfoggia il look di Ringo Starr: la trasformazione per il film sui BeatlesL'attore de Gli spiriti dell'isola ha pubblicato una foto in cui si mostra nei panni del batterista dei Beatles nel progetto di Sam Mendes. Una raccolta di contenuti Nel nuovo album di Paul McCartney c'è anche Ringo StarrPaul McCartney e Ringo Starr tornano a lavorare insieme. La nuova collaborazione tra i due ex Beatles è stata svelata durante una seduta di ascolto del nuovo album di Macca, The Boys of Dungeon Lane ... rockol.it Ringo Starr: «Smettere di suonare? Lo dico, ma non lo faccio»Alla bella età di 85 anni, Ringo riparte da Ringo. Ma dal Ringo Starr versione country del 1970, quello approdato a Nashville per dare voce alle sue passioni, basti pensare ... ilmattino.it