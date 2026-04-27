Salerno Mazzeo sfida l’isolamento | più fondi per i servizi sociali

A Salerno, il consigliere comunale ha presentato una proposta per aumentare i fondi destinati ai servizi sociali. La proposta si concentra sul supporto a anziani, disabili e famiglie che stanno affrontando le difficoltà legate all’aumento dei prezzi. L’obiettivo è offrire risorse aggiuntive per migliorare l’assistenza e ridurre l’isolamento di alcune categorie di cittadini. La proposta sarà discussa nelle prossime settimane dall’amministrazione comunale.

? Cosa sapere Mazzeo propone nuovi fondi per i servizi sociali nella città di Salerno.. Il programma mira a sostenere anziani, disabili e famiglie colpite dal carovita.. A Salerno, il candidato al Consiglio comunale Mazzeo punta a blindare i servizi sociali per garantire che le fasce fragili della popolazione non restino isolate dalle decisioni politiche del prossimo mandato amministrativo. Il programma di Mazzeo, inserito nella lista Salerno per i Giovani e impegnato nel sostegno alla candidatura di De Luca, mette al centro della strategia politica la protezione dei cittadini più esposti. L’obiettivo dichiarato è l’ottenimento di risorse finanziarie supplementari per potenziare i servizi territoriali, evitando che la gestione pubblica si traduca in un allontanamento dai bisogni reali della gente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salerno, Mazzeo sfida l’isolamento: più fondi per i servizi sociali Notizie correlate Manovra 2026, ADIPS: “Servizi sociali in Campania a rischio. Appello alla Regione: impugnare la legge sui disabili senza fondi”Al centro della battaglia non c'è solo una questione di legittimità, ma la sopravvivenza stessa dei servizi sociali nei territori. Malattie rare: la sfida tra eccellenza scientifica e servizi socialiA Mercogliano, nel Salone degli Arazzi del Palazzo Abbaziale del Loreto, si è conclusa la quinta edizione del convegno su Malattie Rare e Disabilità. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: SALERNO. MARCO MAZZEO (SALERNO PER I GIOVANI): UN IMPEGNO POLITICO CHE DURA DA 16 ANNI; Salerno Guiscards, la regular season si chiude con un ko: ora testa ai playoff; Baronissi Calcio-Salerno Guiscards 4-1. Poker irnino nell'anteprima della Semifinale play-off; La Salerno Guiscards saluta i playoff: al Figliolia si impone il Baronissi. Chiese campane: Salerno, domani il seminario di studio Adolescenti oggi. La sfida di crescereMercoledì 25 febbraio, dalle 9.30 alle 12,30, l’Aula De Rosa del Padiglione D2 dell’Università degli Studi di Salerno ospiterà il seminario di studio Adolescenti oggi. La sfida di crescere, promosso ... agensir.it Oggi a Salerno insieme alla Gioventù francescana e ai francescani secolari per pregare, meditare e riflettere insieme su “L’eredità di San Francesco a 800 anni dalla sua nascita al Cielo”. Il Santo di Assisi ci chiede di rivoluzionare il mondo con una parola divi - facebook.com facebook