Maya, una giovane di 22 anni, ha lasciato l'università di Orlando senza aver conseguito la laurea. Nonostante ciò, ha già riscosso un guadagno di 43.000 dollari in questo mese. È appassionata di psicologia e ha un seguito di oltre un milione di persone. La sua presenza online ha attirato l’attenzione, anche se si tratta di un personaggio inesistente.

Si chiama Maya. Ha 22 anni, è uscita dall'università di Orlando senza laurearsi, ama parlare di psicologia e ha oltre 1.200 abbonati paganti su OnlyFans. Il suo fan più affezionato le ha speso quasi 2.000 dollari in un solo mese. L'unico problema, se "problema" è la parola giusta, è che Maya non esiste. Non c'è nessuna ragazza dietro quella schermata. Nessuna fotografia vera, nessuna voce reale, nessuna storia autentica. Maya è un personaggio completamente generato dall'intelligenza artificiale, costruito da un ventunenne texano di nome Austin con quattro righe di testo sul suo MacBook e tre strumenti AI disponibili a chiunque abbia una connessione internet.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Maya non esiste. Ma questo mese ha già guadagnato la bellezza di 43.000 dollari

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