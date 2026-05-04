Cash bar ma non come pensate | ecco come una sposa ha risparmiato oltre 5.000 dollari al suo matrimonio

Una sposa americana ha adottato una strategia insolita per risparmiare sui costi del suo matrimonio, riducendo la spesa di oltre 5.000 dollari. Invece di optare per un servizio di bar completo, ha deciso di utilizzare un “cash bar” con alcune modifiche. Questa scelta ha permesso di contenere le spese per le bevande e l’allestimento, senza rinunciare all’atmosfera della cerimonia. La soluzione ha attirato l’attenzione di chi cerca alternative economiche per il giorno più importante.

Una soluzione creativa e fuori dagli schemi ha permesso a una sposa americana di ridurre in modo significativo i costi del proprio matrimonio, con un risparmio dichiarato di oltre 5.000 dollari sulla sola voce del bar. A raccontarlo è Abby Staniszewski, che in un video TikTok poi diventato virale ha condiviso la sua soluzione decisamente insolita. “Sentite questa, cash bar, ma non come pensate”, ha spiegato la ventottenne, descrivendo un meccanismo concordato con la location in cui gli invitati ordinavano i drink come in un normale open bar. In pratica, gli invitati ordinavano normalmente i drink al bancone, senza alcun pagamento diretto. Tuttavia, dietro le quinte, tutte le consumazioni venivano addebitate sulla carta di credito degli sposi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Cash bar, ma non come pensate”: ecco come una sposa ha risparmiato oltre 5.000 dollari al suo matrimonio A girl wakes the CEO with a kiss—and instantly becomes his favorite! #drama #love #kdrama #cdrama Notizie correlate Leggi anche: TonyPitony sposa Tommy Cash, al matrimonio parte la coreografia di “Per sempre sì” di Sal Da Vinci col dito medio – IL VIDEO Per trasformare Sarah Pidgeon nell'icona del minimalismo anni '90, il beauty team ha usato extension e una tecnica di colorazione da oltre 10.000 dollariL’eredità estetica di Carolyn Bessette-Kennedy trova il suo sigillo definitivo nel biondo solare, diventato negli anni la cifra stilistica...