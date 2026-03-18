Incendio alla Biennale di Venezia coinvolto il Padiglione Serbia

Alle prime ore del mattino si è verificato un incendio nel tetto del Padiglione Serbia alla Biennale di Venezia, situato ai Giardini. Le fiamme si sono sviluppate poco prima delle 10 e hanno interessato la struttura espositiva. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La situazione è ancora sotto controllo.

AGI - Poco prima delle 10 un incendio si è sviluppato nel tetto del Padiglione Serbia della Biennale di Venezia, ai Giardini. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, alimentate anche dalle forti raffiche di vento che stanno interessando oggi la laguna. Secondo quanto riferito all'AGI dalla Biennale l'incendio sarebbe stato subito domato e non avrebbe procurato danni gravi alla struttura. Dalle prime informazioni sembra che le fiamme abbiano interessato solo la parte esterna del tetto del Padiglione e non abbiano in alcun modo danneggiato gli arredi o la parte interna dello stesso.... 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Incendio alla Biennale di Venezia, coinvolto il Padiglione Serbia Articoli correlati Incendio alla Biennale di Venezia, coinvolto il padiglione della Serbia. Vigili del fuoco in azioneUn incendio è divampato dal tetto del padiglione Serbia della Biennale dei Giardini, in centro storico a Venezia. Incendio alla Biennale di Venezia, coinvolto il padiglione della Serbia: fiamme e fumo dal tettoIncendio ai Giardini della Biennale di Venezia nella mattinata di oggi, 18 marzo: fiamme nel padiglione Serbia durante lavori di ristrutturazione. Incendio alla Biennale di Venezia, coinvolto il padiglione Serbia Altri aggiornamenti su Incendio alla Biennale di Venezia... Temi più discussi: Colonna di fumo sopra Venezia, incendio al padiglione Serbia della Biennale; Incendio in un capannone di trattamento rifiuti, bruciati tutti i contenitori; Incendio alla sede Inps nel centro storico di Venezia: secondo caso in meno di un anno. L'ipotesi del piromane, indagini in corso; Incendio nell'albergo Novotel in via Ceccherini a Mestre, il fumo ha invaso l’edificio: evacuati 434 ospiti, tra cui 160 minorenni VIDEO. Venezia, scoppia incendio alla Biennale: colonna di fumo sulla Laguna(LaPresse) Fiamme alla Biennale di Venezia. Questa mattina, poco prima delle 10, è scoppiato un incendio che ha danneggiato il tetto del padiglione Serbia. Le fiamme si sono estese a causa del vento f ... video.corriere.it Venezia, principio di incendio alla Biennale. Ultima oraA Venezia principio di incendio in un padiglione della Biennale, nella zona dei Giardini, a Castello. Ultima ora ... lavocedivenezia.it Ultim'ora: Incendio alla Biennale di Venezia - facebook.com facebook Il ritorno annunciato della #Russia per la #Biennale di #Venezia del 2026 ha innescato un braccio di ferro tra il #MinisterodellaCultura e i vertici della Fondazione x.com