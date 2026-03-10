Materico e poco spettacolare Il Padiglione Italia alla Biennale di Venezia

Alla 61ª Esposizione Internazionale d’Arte alla Biennale di Venezia, il Padiglione Italia presenta un allestimento caratterizzato da materiali naturali e da sculture che richiamano un senso di antichità. La mostra si sviluppa attraverso oggetti dalla texture ruvida e forme che suggeriscono gesti lenti, creando un’atmosfera semplice e poco appariscente. La scelta si concentra su un approccio materico, senza elementi di forte spettacolarità.

Terra, gesti lenti e sculture che sembrano emergere da un tempo antico. Dalla penombra appare una foresta di oltre venti figure in ceramica, fino a un'atmosfera dove la luce riempie ogni cosa. Un racconto Alla prossima 61ª Esposizione Internazionale d'Arte – La Biennale di Venezia, il Padiglione Italia sceglie una strada poco spettacolare e molto materica: terra, gesti lenti e sculture che sembrano emergere da un tempo antico. Il progetto si intitola Con te con tutto e porta negli spazi delle Tese delle Vergini il lavoro dell'artista Chiara Camoni, nata a Piacenza nel 1974, con la curatela di Cecilia Canziani. Dal 9 maggio al 22...