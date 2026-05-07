Maxima d’Olanda incanta a Venezia tra perle gigli e arte

La regina dei Paesi Bassi ha partecipato all’inaugurazione del padiglione olandese alla Biennale di Venezia, accompagnata dal marito, il re Willem-Alexander. L’evento si è svolto nel contesto della manifestazione artistica, con la presenza di diverse opere esposte e decorazioni come perle e gigli. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e operatori del settore culturale.

Maxima d’Olanda in Laguna. La Regina ha inaugurato insieme al marito, il Re Willem-Alexander, il padiglione olandese della nuova edizione della Biennale di Venezia. L’arrivo lungo i canali, a bordo di una gondola, ha offerto un’immagine studiata e altamente simbolica, perfettamente in linea con il contesto. La Regina ha assunto un ruolo centrale, trasformando la propria partecipazione in una dichiarazione visiva coerente con il significato dell’evento. Il look di Maxima d’Olanda alla Biennale di Venezia 2026. Per il suo appuntamento veneziano, uno degli eventi di arte contemporanea più prestigiosi al mondo, Maxima d’Olanda ha scelto un completo a due pezzi firmato dallo stilista olandese Mattijs van Bergen, costruito su una palette cromatica dominata dal nero e dal grigio.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Maxima d’Olanda incanta a Venezia tra perle, gigli e arte Notizie correlate Maxima d'Olanda, perle e gigli per inaugurare il padiglione dei Paesi Bassi alla Biennale di VeneziaMaxima d'Olanda insieme al marito, re Willem-Alexander, è arrivata in Laguna per partecipare al taglio del nastro di The Fortress, dell'installazione... Maxima d’Olanda ricicla l’abito tartan (e ci insegna come abbinarlo)La Regina Maxima d’Olanda ci regala ancora una lezione di stile che profuma di consapevolezza e classe senza tempo. Contenuti utili per approfondire Maxima d’Olanda, abito da sera di 19 anni fa con scollatura audace e pioggia di diamantiMaxima d’Olanda si è presentata alla cena di gala con un audace abito fucsia di 19 anni fa che lasciava scoperto il décolleté: uno schianto. dilei.it Máxima dei Paesi Bassi, splendida alla cena con il Corpo Diplomatico con la tiara storica, festeggia il balzo di popolaritàI sovrani hanno offerto una cena al Corpo Diplomatico presente nei Paesi Bassi. E hanno celebrato la popolarità riconquistata. oggi.it