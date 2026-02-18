Maxima d’Olanda ricicla l’abito tartan e ci insegna come abbinarlo

La Regina Maxima d’Olanda indossa di nuovo un abito tartan, questa volta per un evento pubblico a Rotterdam. La scelta ha attirato l’attenzione perché il look combina eleganza e rispetto per l’ambiente, grazie alla sua stoffa riciclata. Maxima dimostra come si possa essere chic evitando sprechi, puntando su tessuti sostenibili. La regina ha abbinato il tartan a accessori minimalisti, creando un’immagine raffinata e moderna. La sua scelta mostra che lo stile può essere etico e alla moda allo stesso tempo. La giornata si conclude con un sorriso, mentre continua a ispirare molte persone.

La Regina Maxima d'Olanda ci regala ancora una lezione di stile che profuma di consapevolezza e classe senza tempo. Il 17 febbraio 2026 si è recata in visita presso un centro di accoglienza per cittadini dell'UE ad Amsterdam, scegliendo di attingere al suo leggendario guardaroba. Di fatto l'ennesima conferma di come il vero lusso stia nel saper valorizzare i propri capi del cuore. Grande protagonista del suo look, un ben noto abito tartan, che avevamo già amato in passato e che oggi torna a splendere con nuovi abbinamenti. Il Franka Dress tartan di Maxima d'Olanda. Scendendo nel dettaglio, l'abito indossato da Maxima d'Olanda è il Franka Dress della Maison Natan Couture.