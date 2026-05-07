Maxi-operazione antidroga tra Salerno e Avellino | domani la convalida del 25enne di Atripalda

Nella mattinata di ieri, in varie zone della Campania e del Lazio, le forze dell’ordine hanno eseguito numerosi arresti nell’ambito di un’operazione antidroga. Tra i fermati figura un giovane di 25 anni residente ad Atripalda. Oggi si svolge l’udienza di convalida presso il tribunale competente. L’indagine riguarda un traffico di sostanze stupefacenti tra le province di Salerno e Avellino.

Ieri mattina, in diverse province della Campania e nel Lazio, la Guardia di Finanza ha arrestato otto persone. L'accusa è la stessa per tutti: far parte di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. L'ordinanza era stata emessa dal GIP del Tribunale di.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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