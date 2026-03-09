Napoli blitz contro favoreggiamento dell’immigrazione clandestina | 18 misure cautelari

A Napoli, le forze dell’ordine hanno effettuato un’operazione che ha portato all’applicazione di 18 misure cautelari per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’intervento ha interessato diverse persone coinvolte in attività di supporto ai migranti irregolari. L’azione si è svolta in varie zone della città, con l’obiettivo di contrastare i gruppi criminali che operano nel settore.

Operazione della Polizia di Stato contro un presunto sistema illecito legato alle procedure di ingresso dei lavoratori stranieri in Italia. Gli agenti della Squadra mobile di Napoli hanno eseguito un'ordinanza di misure cautelari nei confronti di 18 persone, indagate a vario titolo per associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina pluriaggravato, falso e truffa. Tra i destinatari delle misure figura anche un dipendente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro in servizio a Napoli, considerato dagli investigatori il promotore e la figura centrale dell'organizzazione. Con lui sono coinvolti diversi titolari di aziende agricole che, secondo l'accusa, avrebbero messo a disposizione le proprie imprese simulando assunzioni di cittadini extracomunitari.