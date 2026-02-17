Cagliari blitz della polizia contro criminalità droga e rapine | 14 indagati

La polizia di Cagliari ha condotto un’operazione che ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di quattordici persone, per sventare un giro di droga e rapine. La vasta azione è scattata dopo mesi di indagini e ha coinvolto diverse zone della città, con l’obiettivo di colpire un gruppo criminale attivo nel traffico di sostanze stupefacenti e nelle rapine ai danni di negozi e privati.

Cagliari sotto assedio: blitz della polizia contro un'organizzazione criminale. Cagliari e provincia sono state scosse da un'ampia operazione della polizia, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, che ha portato all'indagine su quattordici persone per reati che vanno dalle rapine al traffico di droga, passando per atti persecutori e reati contro la pubblica amministrazione. L'operazione, denominata "Cavallo pazzo", è scattata nelle prime ore della mattinata del 16 febbraio 2026, con l'impiego di numerose unità della Polizia di Stato e reparti specializzati. Otto custodie cautelari in carcere e cinque arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.