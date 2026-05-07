Max Mara colpo alla collezione | banda organizzata svaligia il magazzino

Una banda organizzata ha svaligiato il magazzino di Max Mara, portando via diversi capi di abbigliamento. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri sono riusciti a bloccare i soccorsi dei carabinieri, impedendo un intervento tempestivo. Le modalità del furto hanno sollevato domande sulla connessione tra questo episodio e un precedente colpo avvenuto a San Maurizio, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali.

? Domande chiave Come hanno fatto i ladri a bloccare i soccorsi dei carabinieri?. Quale legame unisce questo furto al precedente colpo di San Maurizio?. Dove sono finiti i capi della nuova collezione autunno-inverno?. Chi ha fornito le informazioni riservate per pianificare l'attacco?.? In Breve Almeno dieci malviventi hanno usato sei veicoli rubati tra Cremona, Mantova, Parma e Reggio Emilia.. I criminali hanno bloccato l'accesso con quattro auto e un furgone Iveco alle 4:00.. Il modus operandi ricalca il furto avvenuto il 13 marzo a San Maurizio.. Il colpo colpisce il lavoro di circa 60 sarte della manifattura di Casalmaggiore.. Una banda di almeno dieci malviventi ha svaligiato il magazzino della manifattura Max Mara a Casalmaggiore intorno alle 4 del mattino, sottraendo l’intera collezione autunno-inverno.🔗 Leggi su Ameve.eu

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