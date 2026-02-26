Alla MFW Max Mara che ha presentato una collezione capace di coniugare eleganza senza tempo e innovazione contemporanea

Durante il terzo giorno della Milano Fashion Week Autunno Inverno 20262027, Max Mara ha svelato una collezione che combina stile classico e tocchi moderni, attirando l’attenzione degli addetti ai lavori e degli appassionati. La presentazione ha mostrato capi raffinati e linee innovative, riflettendo una volontà di rinnovamento nel rispetto della tradizione. L’evento si è concluso con un forte interesse per le nuove proposte del brand.

Il terzo giorno della Milano Fashion Week Autunno Inverno 2026?2027 ha visto protagonista Max Mara, che ha presentato una collezione capace di coniugare eleganza senza tempo e innovazione contemporanea. La maison, guidata dal direttore creativo Ian Griffiths, ha proposto una visione di femminilità forte e stratificata, evocata attraverso riferimenti alla figura storica di Matilde di Canossa, donna carismatica e indipendente dell'XI secolo. Max Mara Autunno Inverno 2026-2027 I capi presentati incarnano questa ricerca di un "neo?medievalismo" reinterpretato in chiave contemporanea: linee pulite e silhouette avvolgenti si alternano a dettagli ispirati all'abbigliamento epocale, come cappucci arrotondati, tuniche lunghe e calzature basse in suede che richiamano suggestioni cavalleresche.