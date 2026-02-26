Max Mara ha presentato la collezione Autunno Inverno 2026-27 a Milano | il casting punta all' inclusività e alla bellezza senza genere

A Milano si è svolta la sfilata di Max Mara per la collezione AutunnoInverno 2026-27, con un focus sull'inclusività e il gender fluid. La manifestazione prosegue con diverse presentazioni legate alla moda femminile, e questa giornata ha visto il debutto di un volto che rappresenta una nuova visione di bellezza. La sfilata ha attirato l'attenzione di pubblico e addetti ai lavori, che hanno seguito con interesse l’evento.

A Milano proseguono le sfilate della Fashion Week dedicata alla donna. La giornata di giovedì 26 febbraio si è aperta con la sfilata di Max Mara, che ha portato per la prima volta in passerella una bellezza gender fluid: Yura Romaniuk. Volto lunare, capelli lunghi e lineamenti scolpiti, Yura sta ridefinendo la tradizionale distinzione di genere conquistando le più famose passerelle. La sfilata Max Mara 2026. Max Mara ha presentato la prossima collezione AutunnoInverno a Milano: una sinfonia di eleganti look monocromatici e silhouette avvolgenti nei colori della terra, dal beige al caffè, passando dall'ocra al terra di Siena bruciata. Nella nuova collezione, i famosi cappotti del brand sono stati accompagnati da cuissard, maxi guanti, shorts in maglia o giacche scamosciate.