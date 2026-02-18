Il ritorno di Mauro Repetto ad Ancona | alle ' Muse' lo spettacolo Ho trovato Spider Woman
Con la sua spontaneità e le sue doti canore e attoriali, Repetto realizza uno spettacolo adatto a ogni genere di pubblico, arrivando trasversalmente a quattro generazioni ANCONA - Dopo il successo dello spettacolo teatrale “Alla ricerca dell’Uomo Ragno”, Mauro Repetto torna in teatro con “Ho trovato Spider Woman” in scena al Teatro delle Muse il 6 marzo prossimo alle ore 21. Lo spettacolo ha il patrocinio del Comune di Ancona. Con la sua spontaneità e le sue doti canore e attoriali, Repetto realizza uno spettacolo adatto a ogni genere di pubblico, arrivando trasversalmente a quattro generazioni.🔗 Leggi su Anconatoday.it
