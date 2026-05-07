Maurizio Mirarchi ha lavorato con il Setterosa, una squadra di pallanuoto, in un periodo di tempo limitato. Durante la Division I della World Cup, la formazione ha mostrato miglioramenti nelle proprie prestazioni, conquistando diverse vittorie. Tuttavia, la strada per raggiungere nuovamente i livelli più alti resta lunga, nonostante i segnali positivi emersi nelle ultime partite. Il suo intervento ha portato una svolta nel modo di giocare della squadra.

Spesso, nello sport, basta poco per sovvertire trend che sembrano ampiamente consolidati. Maurizio Mirarchi, nel breve tempo avuto a disposizione, ha restituito un’anima al Setterosa plasmando una squadra che per larghi tratti della Division I di World Cup ha offerto prestazioni convincenti. La strada da percorrere è ancora lunga e il lavoro per colmare il gap con le altre big è consistente, ci sono però tutte le premesse per costruire un percorso virtuoso che riporti la squadra a giocarsela alla pari con tutte le rivali. Il periodo successivo alla fine del campionato consentirà al tecnico calabrese di poter incidere in maniera significativa dal punto di vista della preparazione fisica e della trasmissione delle sue idee di gioco.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Maurizio Mirarchi restituisce un’anima al Setterosa, ma la strada per tornare in alto è ancora lunga

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