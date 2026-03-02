Setterosa | Maurizio Mirarchi nuovo ct obiettivo Olimpiadi

Il Setterosa si appresta a cambiare allenatore: Maurizio Mirarchi è stato scelto come nuovo commissario tecnico. La Federazione italiana di pallanuoto sta per annunciare questa nomina, che segue il quarto posto raggiunto agli Europei di Funchal. La decisione arriva dopo un risultato che ha suscitato molte domande e ha portato a una modifica nella guida della squadra femminile.

Il Setterosa volta pagina. Dopo il quarto posto agli Europei di Funchal, risultato che ha lasciato più interrogativi che soddisfazioni, la Federazione si prepara a ufficializzare un cambio alla guida tecnica. Sarà Maurizio Mirarchi il nuovo commissario tecnico dell'Italia femminile di pallanuoto. La svolta arriva in un momento delicato del quadriennio olimpico. L'obiettivo della Nazionale femminile è chiaro e non ammette passi falsi: centrare la qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il tempo per incidere, però, non sarà molto. Mirarchi debutterà già a inizio maggio nella fase preliminare della World Cup, primo banco di prova di un percorso che dovrà restituire continuità e ambizione al gruppo azzurro.