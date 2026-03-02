Svolta Setterosa | Maurizio Mirarchi succede a Carlo Silipo

Il Setterosa ha annunciato un cambio in panchina con Maurizio Mirarchi che prende il posto di Carlo Silipo. La squadra italiana di pallanuoto femminile ha ottenuto un quarto posto alla recente competizione europea a Funchal. Questa decisione rappresenta una novità significativa per il team, che si prepara a nuove sfide in vista delle prossime competizioni.

Il quarto posto conquistato alla recente rassegna continentale di Funchal segna un punto di svolta nel percorso dell’Italia di pallanuoto femminile. Diventano ormai sempre più insistenti le voci di un cambio di guida tecnica per il quale manca solamente l’ufficialità. Maurizio Mirarchi sarà il nuovo allenatore del Setterosa. Carlo Silipo, arrivato alla guida della nazionale il 10 marzo 2021 dopo la mancata qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo, ha conquistato il gradino più basso del podio negli Europei di Spalato 2022 e nei Mondiali di Fukuoka 2023. Non sono ancora note le motivazioni da cui è scaturita la scelta di dividere le proprie strade. 🔗 Leggi su Oasport.it

