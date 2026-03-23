“A volte penso che potrei avere ancora un gruppo da 200 milioni o molto di più, e invece ho perso tutto; altre volte rifletto sul fatto che, se anche fossi arrivato a quei livelli, mi sarei comunque speso tutto in jet privati e cocaina”. Non fa giri di parole Matteo Cambi nel confessare a La Repubblica i propri sentimenti quando riflette sul proprio passato. Una storia, la sua, vissuta per anni sotto i riflettori, che fossero le copertine dei rotocalchi o le luci dei locali più cool della Costa Smeralda. ‘Papà’ di Guru, il marchio con la margherita che spopolava nei primi anni Duemila, Cambi è stato simbolo della cultura pop di inizio millennio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Prendevo 300mila euro al mese e giravo in Ferrari, poi ho perso tutto. Oggi ho smesso con la cocaina e vado a letto alle nove”: la nuova vita di Matteo Cambi, fondatore di Guru

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