Matteo Berrettini ha ottenuto la qualificazione ai sedicesimi dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo, ma per mantenere la posizione in classifica e assicurarsi la partecipazione al Roland Garros deve ottenere altri punti. Finora ha scartato 100 punti relativi al risultato dell’anno scorso e ne ha recuperati solo 50, il che ha contribuito alla sua uscita dalla top 100. La situazione richiede una vittoria in più per rientrare nella fascia di testa.

Matteo Berrettini si è qualificato per i sedicesimi dell’ ATP Masters 1000 di Montecarlo, ma deve vincere un altro successo per eguagliare il risultato conseguito lo scorso anno: l’azzurro infatti finora ha scartato 100 punti per il risultato del 2025 e ne ha recuperati solo 50. Il tennista italiano, dunque, al momento scende da 650 punti a quota 600, scivolando dal 90° posto del ranking ATP ufficiale di lunedì 6 aprile al 107° posto virtuale occupato dopo la vittoria all’esordio: vincendo oggi nei sedicesimi l’azzurro tornerebbe a quota 650 punti, occupando nuovamente la posizione numero 90. Il piazzamento sarebbe utile per l’accesso diretto al main draw del Roland Garros, ma per mettere in cassaforte il posto nel tabellone principale di Parigi sarebbe meglio arrivare ai quarti, che varrebbero quota 750 punti, per il 74° posto virtuale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Perché Matteo Berrettini è uscito virtualmente fuori dalla top100. Servono punti per assicurarsi il Roland Garros

Quando Jannik Sinner può tornare n.1 al mondo? Il confronto dei punti da difendere con Alcaraz fino al Roland GarrosLo spagnolo, infatti, lo scorso anno perse all’esordio in Florida e dunque scarterà soltanto 10 punti, mentre l’azzurro non giocò a Miami: i due...

“La squalifica sta aiutando Sinner”: dalla Spagna le voci sulla lotta per il numero 1. “E prima del Roland Garros…”“La squalifica del 2025 aiuta Sinner nella corsa al numero 1“: questo è il titolo di un articolo pubblicato su Marca, il quotidiano sportivo più...

Temi più discussi: Berrettini: Vivo di tennis, non mi sento inferiore a nessuno. Dopo Indian Wells Musetti mi ha chiamato...; Berrettini avanti a Montecarlo senza giocare, ecco perché e chi sfida nel prossimo turno; Berrettini avanti con il minimo sforzo! Bautista Agut si ritira dopo 4 game; Matteo Berrettini: a Monte-Carlo wild card e 1° turno contro un qualificato. Cosa aspettarsi dal romano.

Matteo Berrettini avanza a Montecarlo, Bautista Agut si ritira dopo pochi gameDura 23 minuti l'esordio di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Montecarlo. Dopo quattro game, infatti, lo spagnolo Roberto Bautista Agut, già sofferente ... oasport.it

Montecarlo, Berrettini martella Bautista-Agut che si ritira dopo 4 game: ora supersfida con Medvedev. Darderi subito outMontecarlo, esordio sul velluto per Matteo Berrettini, che beneficia del ritiro dopo soli 4 game di BAutista-Agut, ma non prima di aver convinto soprattutto al servizio ... sport.virgilio.it

Ai microfoni di 'Sky Sport', Matteo Berrettini ha parlato dell'unità del gruppo tennistico italiano “Vedere quattro italiani nei primi 20 al mondo mi fa sorridere perché io sono cresciuto con una generazione di grandi tennisti ma mai così tanti tutti insieme. Ades x.com

Alla vigilia dell’inizio del primo ‘1000’ su terra, Matteo Berrettini ha parlato dell’unità del gruppo tennistico italiano “Vedere quattro italiani nei primi 20 al mondo mi fa sorridere perché io sono cresciuto con una generazione di grandi tennisti ma mai così tan - facebook.com facebook