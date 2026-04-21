Matteo Berrettini si avvicina al torneo di Madrid con l’obiettivo di difendere i punti conquistati lo scorso anno, quando arrivò fino al terzo turno nell’ATP Masters 1000. Dopo la conclusione del torneo, previsto per lunedì 4 maggio, verranno aggiornate le classifiche mondiali e rischia di perdere 50 punti, mettendo a rischio la sua posizione nella top 100. La sfida rappresenta un’importante occasione per consolidare la propria classifica.

Matteo Berrettini lo scorso anno si era spinto fino al terzo turno nell’ATP Masters 1000 di Madrid, e per questo motivo dovrà scartare 50 punti nel ranking ATP lunedì 4 maggio, al termine del torneo iberico, quando verrà aggiornata la classifica mondiale. L’azzurro, che nel ranking rilasciato ieri si attestava al 92° posto a quota 650 punti, a Madrid, dunque, sarà costretto a ripartire da quota 600, che al momento vale la 100ma posizione in classifica, con una perdita virtuale di 8 piazze. Il romano rischia di uscire dai primi 100. Per iniziare a risalire in classifica Berrettini dovrà battere all’esordio nel main draw il qualificato croato...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Matteo Berrettini rischia di uscire dalla top100: importante fare punti a Madrid

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