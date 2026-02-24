Matteo Berrettini spento ed eliminato al primo turno a Santiago | vince Emilio Nava in due set

Matteo Berrettini è stato eliminato al primo turno a Santiago perché non è riuscito a contrastare l’americano Emilio Nava, che ha vinto in due set. Il tennista italiano ha mostrato poca energia e precisione sul campo, lasciando spazio all’avversario di prendere il controllo della partita. La sconfitta rappresenta una battuta d’arresto per Berrettini, che ora si concentra sui prossimi tornei in agenda. La sua sconfitta apre nuovi scenari nel circuito.

Si chiude con un'uscita di scena al primo turno lo swing sudamericano di Matteo Berrettini. Il tennista italiano, numero 57 del ranking mondiale, è stato sconfitto dall'americano Emilio Nava (n.79 ATP) con il punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora e 27 minuti di gioco, nel primo turno dell'ATP 250 di Santiago (Cile). Una partita nella quale Berrettini non è mai riuscito a incidere con i propri colpi, soffrendo in modo evidente le condizioni di gioco: un campo dalla superficie irregolare e un rimbalzo della palla reso insidioso dall'altitudine. Più pronto, reattivo e continuo Nava, che ha legittimato il successo conquistando l'accesso agli ottavi di finale.