Al torneo Masters 1000 di Madrid, Matteo Berrettini ha perso al primo turno contro il giovane croato Dino Prizmic in due set. Il tennista romano, attualmente al numero 92 del ranking mondiale, non è riuscito a superare il suo avversario nella partita disputata alla Caja Mágica. La sconfitta segna un’uscita anticipata per Berrettini nel torneo, che vede il nome di Prizmic avanzare al secondo turno.

Caja Mágica amara per Matteo Berrettini. Il tennista romano (n. 92 del ranking) esce al primo turno del Masters 1000 di Madrid, sconfitto dal giovane croato Dino Prizmic (n. 87) con il punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora e 39 minuti. Una prestazione opaca per l’azzurro, apparso statico negli spostamenti e messo in evidente difficoltà dalla vivacità dell’avversario, brillante dal punto di vista atletico e capace di arrivare su ogni palla. Sarà dunque Prizmic ad affrontare il n. 4 del seeding, Ben Shelton. Già nel primo set si intuisce che per Berrettini la partita sarà complicata. Sulla terra rossa madrilena l’azzurro fatica a trovare ritmo e soffre il gioco difensivo del croato.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Matteo Berrettini spento, esce di scena al primo turno a Madrid: vince Prizmic in due set

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