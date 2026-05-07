Mattarella sul 50° del terremoto | ‘L’Italia ha risorse morali uniche

Il 50° anniversario del terremoto ha portato alla luce le parole del Presidente della Repubblica, che ha sottolineato le risorse morali del paese di fronte a questa tragedia. Ricordando gli eventi di mezzo secolo fa, si è parlato di come la società abbia affrontato la catastrofe e di chi, nel corso degli anni, abbia contribuito alla ricostruzione. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti istituzionali, cittadini e volontari, tutti uniti nel ricordare quella giornata e il percorso di recupero successivo.

? Cosa scoprirai Come ha influenzato quel disastro la gestione moderna delle emergenze?. Chi sono i protagonisti che hanno trasformato il dolore in ricostruzione?. Perché quel legame tra volontari e Stato è diventato un modello mondiale?. Quali sfide attendono le nuove generazioni per proteggere i territori fragili?.? In Breve L'emergenza del 1976 ha permesso la nascita del modello nazionale di Protezione Civile.. Il soccorso immediato fu garantito da militari dell'Esercito e vigili del fuoco.. La sinergia tra volontariato e istituzioni ha trasformato la gestione delle emergenze nazionali.. Il modello italiano integra oggi professionismo tecnico e partecipazione attiva dei cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mattarella sul 50° del terremoto: ‘L’Italia ha risorse morali uniche Notizie correlate Mattarella “L’Italia conserva formidabili risorse morali”ROMA (ITALPRESS) – “Nelle primissime ore dopo la scossa più devastante, vi fu una mobilitazione generosa dei militari dell’Esercito e dei vigili del... Il presidente Mattarella sarà a Gemona per i 50 anni del terremotoIl Friuli si prepara a commemorare uno dei momenti più significativi della sua storia recente con un ospite d’eccezione. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Speciale terremoto a 50 anni dal sisma, la diretta con il Presidente della Repubblica su Rai 3; Mattarella a Gemona per i cinquant’anni dal terremoto che colpì il Friuli; Gemona, 6 maggio: ricordo del terremoto con il presidente Mattarella; 6 maggio, a Gemona attesi Mattarella e Meloni. Terremoto del Friuli, 50 anni fa la tragedia: arrivano Mattarella e Meloni. Le Frecce Tricolori e il programma delle celebrazioniFRIULI VENEZIA GIULIA - A Gemona del Friuli oggi le misure di sicurezza «all’altezza delle presenze previste», come ha riassunto alla vigilia il prefetto di Udine Domenico ... ilgazzettino.it 50 anni dal terremoto del Friuli: Gemona ricorda il sisma con Mattarella, Meloni | DIRETTAGemona ricorda i 50 anni dal terremoto del Friuli con Mattarella, Meloni, cerimonie e diretta Nordest24. nordest24.it Giovani calabresi e siciliani premiati da Mattarella come "Alfieri della Repubblica": esempi di solidarietà e impegno civico | NOMI - facebook.com facebook Sono queste le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per la consegna degli attestati di Alfiere della Repubblica. “Soltanto chi si chiude sempre di più in sé stesso - ha detto Mattarella - può pensare x.com