Il presidente Mattarella sarà a Gemona per i 50 anni del terremoto

Il presidente della Repubblica visiterà Gemona per partecipare alle celebrazioni dei 50 anni dal terremoto che colpì la regione. L'evento si svolgerà nel luogo colpito dall’evento sismico, con incontri e cerimonie ufficiali. La visita rientra nelle attività di commemorazione e ricordo di quell’evento che ha segnato profondamente la comunità locale. La giornata prevede interventi pubblici e momenti di riflessione pubblica.

Il Friuli si prepara a commemorare uno dei momenti più significativi della sua storia recente con un ospite d’eccezione. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parteciperà ufficialmente alle celebrazioni del cinquantesimo anniversario del terremoto del 1976. L'appuntamento è fissato. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Leggi anche: La Regione ricorda i 50 anni del terremoto, ci sarà anche Andrea Bocelli in concerto Bocelli a Gemona: 50 anni dal sisma, 15.000 posti perLa voce di Andrea Bocelli risuonerà a Gemona del Friuli il 7 maggio, alle ore 20. Temi più discussi: Sergio Mattarella a San Severino per il 25 aprile: il presidente celebra la Liberazione nelle Marche; Mattarella non sarà più a Napoli per l’anniversario dell’Aeronautica: il motivo; Il presidente Mattarella a Seveso per i 50 anni dell’incidente all’Icmesa; San Severino Marche: festa della Liberazione con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il presidente Sergio Mattarella arriverà in visita a PontederaIl presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà a Pontedera. Nella città dove anni fa ricordò il suo omologo Gronchi, Mattarella arriverà giovedì ... gonews.it Mattarella in Friuli per l'anniversario del terremotoIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Gemona nel pomeriggio di mercoledì 6 maggio per le cerimonie del cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli. La notizia è stata conferm ... rainews.it Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Seveso il prossimo 10 luglio per le commemorazioni dei 50 anni dal Disastro dell'Icmesa. - facebook.com facebook Visita Ufficiale del Presidente Mattarella nella Repubblica Ceca il programma di oggi 9 aprile: x.com