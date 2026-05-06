Mattarella L’Italia conserva formidabili risorse morali

Dopo la scossa più potente, si è registrata una rapida risposta da parte delle forze armate e dei vigili del fuoco, che sono intervenuti subito per prestare soccorso. La mobilitazione ha coinvolto numerosi militari e operatori di emergenza, che hanno lavorato senza sosta nelle prime ore successive al terremoto. La solidarietà e il senso di responsabilità sono stati evidenti in questa fase di emergenza.

ROMA (ITALPRESS) – “Nelle primissime ore dopo la scossa più devastante, vi fu una mobilitazione generosa dei militari dell’Esercito e dei vigili del fuoco. La dedizione di tanti uomini in divisa e la loro forza espressa hanno salvato vite, curato feriti, contribuito a infondere fiducia e coraggio. Un senso di fraternità che espressero anche tanti giovani accorsi per prestare aiuto nei paesi e nelle campagne di un territorio che i più neppure conoscevano. Il nostro Paese conserva formidabili risorse morali di umanità e di senso di unità che sa esprimere nei momenti più difficili, prezioso patrimonio sociale e civile. E’ accaduto in Friuli, era già accaduto prima altrove, e questa storia generosa si è sovente riproposta”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Mattarella interviene al Csm: Serve rispetto per questa istituzione in ogni circostanza

Notizie correlate

In Toscana le notti d’oro di Gino. Formidabili quegli anni in Versiliadi Enrico Salvadori e Luca Filippi Era una passione vera per la Toscana, quella di Gino Paoli.

Terni, vacanze di Pasqua da ‘record’ per Carsulae e Cascata delle Marmore: “Formidabili attrattori turistici”Un incremento significativo di accessi rispetto allo scorso anno, ha caratterizzato le vacanze di Pasqua nel territorio ternano.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: 25 aprile: Mattarella a San Severino marche: 'Ora e sempre Resistenza! La pace come diritto per ogni persona e per ogni popolo'; L'arrivo di Mattarella a Pontedera in vista del Primo Maggio; Mattarella, la Vespa simbolo della creatività italiana; Scimpanzè sedati e rari rettili sequestrati all'aeroporto del Cairo, un arresto.

Mattarella L’Italia conserva formidabili risorse moraliROMA (ITALPRESS) – Nelle primissime ore dopo la scossa più devastante, vi fu una mobilitazione generosa dei militari dell’Esercito e dei vigili del fuoco. La dedizione di tanti uomini in divisa e la ... toscanamedianews.it

Terremoto Friuli, Mattarella e Meloni a Gemona: Modello per Italia interaIn occasione del 50esimo anniversario del violentissimo sisma che nel 1976 colpì la Regione, il presidente della Repubblica e la premier Meloni hanno deposto una corona di fiori in ricordo delle quasi ... tg24.sky.it

Centinaia di bambini con le bandierine hanno accolto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella cantando l’Inno di Mameli al termine delle celebrazioni a Gemona. Insieme alla premier Giorgia Meloni, il capo dello Stato si è poi diretto verso Palazzo Elti - facebook.com facebook

#Mattarella depone corona di fiori in memoria vittime terremoto #Gemona x.com