Mattarella L’Italia conserva formidabili risorse morali

Da ildenaro.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la scossa più potente, si è registrata una rapida risposta da parte delle forze armate e dei vigili del fuoco, che sono intervenuti subito per prestare soccorso. La mobilitazione ha coinvolto numerosi militari e operatori di emergenza, che hanno lavorato senza sosta nelle prime ore successive al terremoto. La solidarietà e il senso di responsabilità sono stati evidenti in questa fase di emergenza.

ROMA (ITALPRESS) – “Nelle primissime ore dopo la scossa più devastante, vi fu una mobilitazione generosa dei militari dell’Esercito e dei vigili del fuoco. La dedizione di tanti uomini in divisa e la loro forza espressa hanno salvato vite, curato feriti, contribuito a infondere fiducia e coraggio. Un senso di fraternità che espressero anche tanti giovani accorsi per prestare aiuto nei paesi e nelle campagne di un territorio che i più neppure conoscevano. Il nostro Paese conserva formidabili risorse morali di umanità e di senso di unità che sa esprimere nei momenti più difficili, prezioso patrimonio sociale e civile. E’ accaduto in Friuli, era già accaduto prima altrove, e questa storia generosa si è sovente riproposta”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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