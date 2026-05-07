Mattarella premia gli Alfieri | i giovani costruttori di speranza

Il presidente della Repubblica ha consegnato premi a giovani che si sono distinti nel campo della solidarietà e della crescita civile. Durante l’evento, sono stati affrontati temi legati alla violenza tra i giovani e alla necessità di ascoltare le loro esigenze. Sono stati messi in evidenza i valori di speranza e di impegno da parte delle nuove generazioni, chiamate a contribuire positivamente alla società.

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Gli episodi di violenza non deformino la realtà sui giovani, bisogna ascoltare i loro bisogni e i loro disagi. Così il presidente Mattarella in occasione della cerimonia per la consegna degli attestati d’onore ai nuovi Alfieri della Repubblica. Servizio di Luigi Ferraiuolo RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Mattarella premia gli Alfieri: i giovani costruttori di speranza Mattarella premia gli Alfieri: i giovani costruttori di speranza Notizie correlate Mattarella premia gli Alfieri della Repubblica: Adulti ignorano disagio dei giovani(Agenzia Vista) Roma, 07 maggio 2026 "Forse il grande mutamento demografico, l'andamento demografico che stiamo attraversando – e che dovremmo... Mattarella premia 28 giovani Alfieri della Repubblica: storie di impegno e solidarietàABBONATI A DAYITALIANEWS Il riconoscimento del Presidente della Repubblica Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha assegnato 28 Attestati... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Mattarella premia 28 giovani Alfieri, ecco chi sono e quali sono le loro storie; Mattarella premia gli Alfieri: Motivo di grande soddisfazione; Mattarella premia gli Alfieri: Motivo di grande soddisfazione; La 5ª A Don Milani da Mattarella. Cinque anni a fianco della disabilità ‘Alfieri’ per l’aiuto al compagno. Mattarella premia gli Alfieri: I giovani vanno ascoltatiAccogliervi e consegnarvi i riconoscimenti per i vostri comportamenti è, per me, motivo di grande soddisfazione. ansa.it Scontro sulla A12 fra autoarticolati carichi di benzina e gasolio, ferito un camionistaL’incidente fra Pisa Centro e Pisa Nord sull’Autostrada Azzurra, è stato necessario chiudere il tratto in direzione Genova ... msn.com Mattarella premia 28 giovani Alfieri: chi sono, quali sono le loro storie e i motivi per cui sono stati scelti #ANSA - facebook.com facebook Mattarella premia gli Alfieri: "I giovani vanno ascoltati. Le cronache riportano violenze e illegalità ma non oscurino le più numerose notizie positive" #ANSA x.com