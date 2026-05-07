Mattarella premia gli Alfieri | i giovani costruttori di speranza
Il presidente della Repubblica ha consegnato premi a giovani che si sono distinti nel campo della solidarietà e della crescita civile. Durante l’evento, sono stati affrontati temi legati alla violenza tra i giovani e alla necessità di ascoltare le loro esigenze. Sono stati messi in evidenza i valori di speranza e di impegno da parte delle nuove generazioni, chiamate a contribuire positivamente alla società.
Gli episodi di violenza non deformino la realtà sui giovani, bisogna ascoltare i loro bisogni e i loro disagi. Così il presidente Mattarella in occasione della cerimonia per la consegna degli attestati d’onore ai nuovi Alfieri della Repubblica. Servizio di Luigi Ferraiuolo RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it
Mattarella premia gli Alfieri: i giovani costruttori di speranza
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