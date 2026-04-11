Nel 2025, l’edizione degli Alfieri della Repubblica premia 28 giovani, tra cui tre provenienti dal Sud Italia. Due sono calabresi e uno siciliano, riconosciuti per il loro impegno e solidarietà. La cerimonia si è svolta con la partecipazione del presidente della Repubblica, che ha consegnato i riconoscimenti ai giovani selezionati. La lista dei premiati comprende anche altri ragazzi provenienti da diverse regioni italiane.

Ci sono anche tre giovani del Sud, due calabresi e una siciliana, tra i protagonisti dell’edizione 2025 degli Alfieri della Repubblica. Si tratta di Aurora Di Vanna, Rocco Antonio Commisso e Claudia Savarino, esempi di impegno, sensibilità e senso civico che incarnano il valore della solidarietà tra i più giovani. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito complessivamente 28 Attestati d’onore a ragazze e ragazzi che nel corso del 2025 si sono distinti per comportamenti ispirati ad altruismo, inclusione e responsabilità sociale. Il tema scelto per questa edizione è “Sperimentare e comunicare la solidarietà”. Il valore... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Alfieri della Repubblica 2025, Mattarella premia 28 giovani: due calabresi e un siciliano simbolo di solidarietà

Alfieri della Repubblica: chi sono i due torinesi tra i 28 giovani premiati da Sergio Mattarella per "senso civico, altruismo e solidarietà"Sono tutti adolescenti che, nel 2025, hanno saputo distinguersi a livello nazionale per “comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e...

I nuovi alfieri della Repubblica, quattro giovani lombardi premiati da Mattarella: chi sono e le loro storieMilano, 11 aprile 2026 – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito 28 Attestati d'onore di "Alfiere della Repubblica" a giovani...

Temi più discussi: Studente pavese insignito dell'attestato di Alfiere della Repubblica; SportMediaset: Gli Azzurri riconsegnano i tricolori a Mattarella: le immagini dal Quirinale Video; Le scuole paritarie non sono diplomifici, la maggioranza sono serie: Suor Anna Monia Alfieri chiede di finirla con i retaggi ideologici; Mattarella a Pontedera . Il ritorno del presidente. Festa dei lavoratori in città.

Alfieri della Repubblica 2025, Mattarella premia 28 giovani: due calabresi e un siciliano simbolo di solidarietàRiconoscimenti per ragazzi distintisi per altruismo e impegno civico. Premi anche a quattro classi per progetti inclusivi ... gazzettadelsud.it

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Due adolescenti piemontesi diventano Alfieri della Repubblica: sono il torinese Leonardo Figello, classe 2008, e Maria Sole Di Biase, nata nel 2011. Premiata anche la quinta elementare dell'istituto comprensivo "Giosuè Carducci" di Busca. x.com

SIETE PRONTI Domani i nostri medagliati di Milano Cortina 2026 sono attesi al Quirinale per un momento speciale: la riconsegna del Tricolore al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, da parte degli alfieri azzurri Federica Brignone, Arianna - facebook.com facebook