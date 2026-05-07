Mattarella premia due calabresi e una siciliana tra i 28 giovani Alfieri della Repubblica

Il Presidente della Repubblica ha premiato 28 giovani italiani come “Alfieri della Repubblica”, tra cui due calabresi e una siciliana. Tra le motivazioni, ci sono azioni di tutela ambientale, testimonianze contro le ingiustizie e contributi alla cultura civile attraverso la poesia. Una tartaruga Caretta caretta è stata liberata da una rete di plastica sulle coste calabresi, mentre una giovane ha condiviso un'esperienza personale per denunciare ingiustizie. Una poetessa ha invece espresso i temi della convivenza civile in versi.

Una tartaruga Caretta caretta liberata da una rete di plastica sulle coste calabresi, una ragazza che con le sue parole ha trasformato un'esperienza personale in una denuncia delle ingiustizie, una giovane poetessa che porta in versi i temi della convivenza civile. Sono le tre storie del Sud che oggi al Quirinale Sergio Mattarella ha riconosciuto consegnando l'attestato di «Alfiere della Repubblica».🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Mattarella premia due calabresi e una siciliana tra i 28 giovani «Alfieri della Repubblica» Notizie correlate Alfieri della Repubblica 2025, Mattarella premia 28 giovani: due calabresi e un siciliano simbolo di solidarietàCi sono anche tre giovani del Sud, due calabresi e una siciliana, tra i protagonisti dell’edizione 2025 degli Alfieri della Repubblica. Mattarella nomina 28 Alfieri della Repubblica, ci sono anche due giovani calabresi: uno è regginoCi sono anche due calabresi tra i 28 giovani a cui il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito gli attestati d'onore di "Alfiere... Panoramica sull’argomento Mattarella premia due calabresi e una siciliana tra i 28 giovani «Alfieri della Repubblica»Una tartaruga Caretta caretta liberata da una rete di plastica sulle coste calabresi, una ragazza che con le sue parole ha trasformato un'esperienza personale ... gazzettadelsud.it Alfieri della Repubblica insigniti da Mattarella: grande emozione anche per l'ennese Claudia SavarinoDisponibilità, coraggio e tenacia: le storie dei 28 giovani premiati per solidarietà, salvataggi e impegno creativo ... lasicilia.it