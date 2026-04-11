Mattarella nomina 28 Alfieri della Repubblica ci sono anche due giovani calabresi | uno è reggino

Ci sono anche due calabresi tra i 28 giovani a cui il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito gli attestati d'onore di "Alfiere della Repubblica" per essersi distinti, nel 2025, "per comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà".Si tratta di Rocco Antonio.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Alfieri della Repubblica 2025, Mattarella premia 28 giovani: due calabresi e un siciliano simbolo di solidarietàCi sono anche tre giovani del Sud, due calabresi e una siciliana, tra i protagonisti dell’edizione 2025 degli Alfieri della Repubblica.

Alfieri della Repubblica: chi sono i due torinesi tra i 28 giovani premiati da Sergio Mattarella per "senso civico, altruismo e solidarietà"Sono tutti adolescenti che, nel 2025, hanno saputo distinguersi a livello nazionale per “comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e...